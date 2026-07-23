Chesapeake Utilities CorpShs Aktie

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WKN: 899500 / ISIN: US1653031088

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chesapeake Utilities präsentiert Quartalsergebnisse

Chesapeake Utilities wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte Chesapeake Utilities einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chesapeake Utilities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 198,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 192,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,97 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,02 Milliarden USD, gegenüber 930,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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