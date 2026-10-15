Chevron Aktie

Chevron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Chevron gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chevron wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD gegenüber 1,82 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Chevron im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 24,49 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,09 USD, gegenüber 6,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 242,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 184,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chevron Corp.

mehr Nachrichten