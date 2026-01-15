Erste Schätzungen: Chevron informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chevron wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,60 Prozent auf 47,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Chevron noch 48,41 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD aus, während im Fiskalvorjahr 9,72 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 187,29 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 193,47 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at