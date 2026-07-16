Chevron Aktie

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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chevron legt Quartalsergebnis vor

Chevron veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,28 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Chevron soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 227,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 184,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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