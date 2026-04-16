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WKN: 852552 / ISIN: US1667641005

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chevron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chevron lädt voraussichtlich am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,25 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chevron für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,00 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 211,79 Milliarden USD, gegenüber 184,53 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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