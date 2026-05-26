Erste Schätzungen: Chewy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chewy A wird voraussichtlich am 10.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 0,243 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,35 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,884 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,66 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at