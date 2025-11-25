Erste Schätzungen: Chewy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chewy A wird voraussichtlich am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

21 Analysten schätzen, dass Chewy A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,10 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 12,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,86 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at