Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chewy A präsentiert in der voraussichtlich am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,092 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,54 Prozent auf 3,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Chewy A noch 3,25 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,525 USD, gegenüber 0,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 12,60 Milliarden USD im Vergleich zu 11,86 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at