Chewy A öffnet voraussichtlich am 09.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,188 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chewy A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Chewy A nach den Prognosen von 24 Analysten 3,34 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,12 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,774 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net