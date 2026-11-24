Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chewy A öffnet voraussichtlich am 09.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,188 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Chewy A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Chewy A nach den Prognosen von 24 Analysten 3,34 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,12 Milliarden USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,774 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 13,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.09.26
|Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.08.26
|Erste Schätzungen: Chewy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.06.26
|Ausblick: Chewy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.05.26
|Erste Schätzungen: Chewy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|17,94
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJensen-Rückkehr bei NVIDIA bringt die Käufer zurück: Asiens Börsen mehrheitlich fester
Am heimischen Aktienmarkt prägte eine Erholung das Bild. Beim DAX waren ebenfalls deutliche Gewinne zu sehen. Die Wall Street war in Feierlaune. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.