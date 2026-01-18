Chiba Bank Aktie
ISIN: US1670711092
|
18.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chiba Bank legt Quartalsergebnis vor
Chiba Bank veröffentlicht voraussichtlich am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,12 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 361,0 Millionen USD – ein Minus von 31,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chiba Bank 525,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,42 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
