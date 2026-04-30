Chiba Bank Aktie

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WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chiba Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chiba Bank wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 32,19 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank 27,86 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chiba Bank in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 59,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 80,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 130,54 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 104,17 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 226,33 Milliarden JPY, gegenüber 333,33 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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