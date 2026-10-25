Erste Schätzungen: Chiba Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chiba Bank präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 41,21 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank 31,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 62,83 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 32,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 93,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 176,86 JPY im Vergleich zu 133,75 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 270,69 Milliarden JPY, gegenüber 411,34 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at