Chiba Bank Aktie
WKN: 869440 / ISIN: JP3511800009
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chiba Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Chiba Bank wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,80 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,79 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,64 Prozent auf 62,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank noch 88,20 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 165,53 JPY, gegenüber 133,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 267,46 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,34 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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