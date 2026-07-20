Erste Schätzungen: Chiba Bank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chiba Bank wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,80 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 30,79 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,64 Prozent auf 62,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Chiba Bank noch 88,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 165,53 JPY, gegenüber 133,75 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 267,46 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,34 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at