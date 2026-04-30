Erste Schätzungen: Chiba Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Chiba Bank lädt voraussichtlich am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Chiba Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 30,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 530,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chiba Bank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 370,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,10 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,42 Milliarden USD, gegenüber 2,19 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at