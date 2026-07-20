Chiba Bank Aktie

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chiba Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Chiba Bank wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Chiba Bank 1,06 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 392,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 35,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 610,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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