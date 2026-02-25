Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie
WKN DE: A3C82H / ISIN: US1672391026
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Chicago Atlantic Real Estate Finance wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,456 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Chicago Atlantic Real Estate Finance nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 14,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,88 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 56,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 62,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.