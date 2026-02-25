Chicago Atlantic Real Estate Finance Aktie

Chicago Atlantic Real Estate Finance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C82H / ISIN: US1672391026

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,456 USD gegenüber 0,390 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Chicago Atlantic Real Estate Finance nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 14,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,88 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 56,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 62,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

