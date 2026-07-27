Erste Schätzungen: Chicago Atlantic Real Estate Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Chicago Atlantic Real Estate Finance wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Chicago Atlantic Real Estate Finance 0,410 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 57,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at