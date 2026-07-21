Erste Schätzungen: Chime Financial A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chime Financial A äußert sich voraussichtlich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 USD gegenüber -2,490 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Chime Financial A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 640,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 521,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,78 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD im Vergleich zu -2,660 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at