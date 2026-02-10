Chime Financia a Aktie

Chime Financia a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414SZ / ISIN: US16935C1099

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Chime Financial A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chime Financial A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 475,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Chime Financial A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 577,4 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -4,493 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,17 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,60 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

