Erste Schätzungen: China Coal Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Coal Energy wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,345 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte China Coal Energy noch 0,360 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll China Coal Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 41,47 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte China Coal Energy 48,99 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 1,46 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 163,67 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 188,25 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at