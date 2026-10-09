China Coal Energy Aktie
WKN DE: A0NC9C / ISIN: CNE100000957
|
09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Coal Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
China Coal Energy präsentiert in der voraussichtlich am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,410 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 17,39 Prozent auf 42,43 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie, gegenüber 1,35 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 159,41 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 147,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Coal Energy Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Coal Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|Erste Schätzungen: China Coal Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: China Coal Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|Erste Schätzungen: China Coal Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu China Coal Energy Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|China Coal Energy Co Ltd (A)
|14,09
|2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.