China Coal Energy Aktie
WKN DE: A0NC9C / ISIN: CNE100000957
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Coal Energy präsentiert Quartalsergebnisse
China Coal Energy wird voraussichtlich am 22.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,405 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 42,95 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 19,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,04 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,47 CNY je Aktie, gegenüber 1,35 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 158,55 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 147,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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