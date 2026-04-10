Erste Schätzungen: China Coal Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Coal Energy präsentiert voraussichtlich am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,370 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 40,22 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,39 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,51 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 161,94 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 147,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at