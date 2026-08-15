China Construction Bank a Aktie
WKN DE: A0M56D / ISIN: CNE100000742
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15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Construction Bank A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Construction Bank A wird sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,310 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Construction Bank A ebenfalls einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 211,38 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 40,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte China Construction Bank A einen Umsatz von 353,62 Milliarden CNY eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CNY, gegenüber 1,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 791,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.358,85 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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