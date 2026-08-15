China Construction Bank Corporation Aktie
WKN DE: A0RGJU / ISIN: US1689191088
|
15.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Construction Bank legt Quartalsergebnis vor
China Construction Bank stellt voraussichtlich am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,914 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,870 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 31,26 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 36,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,95 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD im Vergleich zu 3,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 116,65 Milliarden USD, gegenüber 188,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Construction Bank Corporation (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Construction Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: China Construction Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: China Construction Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: China Construction Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu China Construction Bank Corporation (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.