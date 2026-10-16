China Construction Bank Aktie

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WKN DE: A0M4XF / ISIN: CNE1000002H1

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Construction Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Construction Bank lädt voraussichtlich am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,375 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,420 HKD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 189,98 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 360,31 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,34 CNY, gegenüber 1,45 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 815,28 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.470,62 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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