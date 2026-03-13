Erste Schätzungen: China Construction Bank präsentiert Quartalsergebnisse

China Construction Bank wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Construction Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,871 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 25,39 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 46,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,68 USD je Aktie, gegenüber 3,65 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 105,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 196,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at