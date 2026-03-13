China Construction Bank Corporation Aktie
WKN DE: A0RGJU / ISIN: US1689191088
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Construction Bank präsentiert Quartalsergebnisse
China Construction Bank wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Construction Bank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,871 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 25,39 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 46,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,68 USD je Aktie, gegenüber 3,65 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 105,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 196,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Construction Bank Corporation (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Construction Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu China Construction Bank Corporation (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs-H-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.