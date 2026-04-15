Erste Schätzungen: China Construction Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Construction Bank stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,360 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 199,21 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 363,44 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 CNY, gegenüber 1,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 769,73 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.470,62 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at