13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Construction Bank wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,300 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank 0,350 HKD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 174,51 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 366,73 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 740,55 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.534,79 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

