China Construction Bank Aktie
WKN DE: A0M4XF / ISIN: CNE1000002H1
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
China Construction Bank wird voraussichtlich am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,300 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank 0,350 HKD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 174,51 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 366,73 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,30 CNY je Aktie, gegenüber 1,42 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 740,55 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.534,79 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Construction Bank Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu China Construction Bank Corp.
Aktien in diesem Artikel
|China Construction Bank Corp.
|0,88
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.