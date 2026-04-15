China Construction Bank Corporation Aktie
WKN DE: A0RGJU / ISIN: US1689191088
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Construction Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
China Construction Bank wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 38,31 Prozent auf 28,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte China Construction Bank noch 46,71 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,79 USD im Vergleich zu 3,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 111,47 Milliarden USD, gegenüber 188,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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