Erste Schätzungen: China COSCO A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China COSCO A lässt sich voraussichtlich am 19.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China COSCO A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China COSCO A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,429 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 CNY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 51,95 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 59,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 CNY im Vergleich zu 3,08 CNY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 220,51 Milliarden CNY, gegenüber 232,68 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at