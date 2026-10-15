China COSCO a Aktie

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WKN DE: A0M56E / ISIN: CNE100000601

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: China COSCO A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

China COSCO A wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,444 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei China COSCO A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 60,16 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58,50 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 240,76 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 218,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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