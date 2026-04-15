Erste Schätzungen: China COSCO A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China COSCO A gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,450 CNY je Aktie gegenüber 0,740 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 53,26 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,96 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,99 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 220,37 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 218,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at