Erste Schätzungen: China Eastern Airlines A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Eastern Airlines A wird voraussichtlich am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Eastern Airlines A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,127 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,67 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,54 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,190 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 141,49 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 131,95 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at