Erste Schätzungen: China Eastern Airlines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Eastern Airlines präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass China Eastern Airlines für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,520 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,409 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 18,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,27 Milliarden USD gegenüber 2,78 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,446 USD, gegenüber -5,754 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 8,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at