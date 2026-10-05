Erste Schätzungen: China Fiberglass stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Fiberglass wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,530 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 CNY erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 29,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,80 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei China Fiberglass für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,19 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,820 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 25,84 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at