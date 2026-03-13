Erste Schätzungen: China International Capital A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China International Capital A stellt voraussichtlich am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,655 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 39,54 Prozent auf 9,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China International Capital A noch 15,04 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 1,04 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 27,73 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 32,51 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at