China International Capital a Aktie
WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0
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14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China International Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
China International Capital A präsentiert voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass China International Capital A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,770 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,470 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 14,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,64 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 11,03 Milliarden CNY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,72 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,88 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,63 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 49,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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