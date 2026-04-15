China International Capital a Aktie

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WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China International Capital A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China International Capital A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass China International Capital A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,510 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,45 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 CNY, gegenüber 1,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 32,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,20 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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