China International Capital a Aktie
WKN DE: A2QP6A / ISIN: CNE1000048J0
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China International Capital A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China International Capital A wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen, dass China International Capital A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,510 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,45 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 17,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 CNY, gegenüber 1,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 32,50 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,20 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China International Capital Corporation Ltd Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China International Capital A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.03.26
|Ausblick: China International Capital A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: China International Capital A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: China International Capital A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: China International Capital A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu China International Capital Corporation Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX wenig verändert-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.