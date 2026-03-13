China International Capital Corporation Aktie
Erste Schätzungen: China International Capital präsentiert Quartalsergebnisse
China International Capital wird voraussichtlich am 28.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,655 CNY gegenüber 0,640 HKD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,09 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 16,27 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,79 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,12 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 27,73 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 35,25 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
