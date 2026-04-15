China International Capital Corporation Aktie
WKN DE: A14213 / ISIN: CNE100002359
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China International Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
China International Capital präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,510 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte China International Capital 0,450 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 7,45 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 9,65 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 CNY im Vergleich zu 2,03 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 32,46 Milliarden CNY, gegenüber 53,35 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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