China International Marine Containers Group Aktie
WKN DE: A1KANQ / ISIN: CNE100001NN9
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China International Marine Containers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
China International Marine Containers Group lässt sich voraussichtlich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China International Marine Containers Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,272 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 47,93 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 52,66 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,330 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,600 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 169,34 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 192,27 Milliarden HKD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China International Marine Containers Group Ltd (H)
Analysen zu China International Marine Containers Group Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.