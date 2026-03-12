Erste Schätzungen: China International Marine Containers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

China International Marine Containers Group lässt sich voraussichtlich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird China International Marine Containers Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,272 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 47,93 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 52,66 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,330 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,600 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 169,34 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 192,27 Milliarden HKD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at