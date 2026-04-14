Erste Schätzungen: China International Marine Containers Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China International Marine Containers Group wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,166 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,110 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 31,95 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 38,52 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,692 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,030 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,99 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 169,55 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at