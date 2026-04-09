China-Kinwa High Technology Aktie
WKN: 909561 / ISIN: CNE000000TB4
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09.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China-Kinwa High Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China-Kinwa High Technology gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,092 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 CNY je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,60 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 65,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,146 CNY, gegenüber -0,200 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 7,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,27 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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