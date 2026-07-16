China-Kinwa High Technology Aktie

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WKN: 909561 / ISIN: CNE000000TB4

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China-Kinwa High Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China-Kinwa High Technology wird sich voraussichtlich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,055 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 104,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,61 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei China-Kinwa High Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,28 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,279 CNY im Vergleich zu -0,170 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 13,58 Milliarden CNY, gegenüber 7,33 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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