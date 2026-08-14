China Merchants Bank Aktie
WKN DE: A0M4XK / ISIN: CNE1000002M1
|
14.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: China Merchants Bank präsentiert Quartalsergebnisse
China Merchants Bank lädt voraussichtlich am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 HKD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 85,97 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 132,01 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,99 CNY im Vergleich zu 6,19 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 348,35 Milliarden CNY, gegenüber 525,51 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Merchants Bank Co LtdShs -H-
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Merchants Bank präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: China Merchants Bank legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: China Merchants Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu China Merchants Bank Co LtdShs -H-
Aktien in diesem Artikel
|China Merchants Bank Co LtdShs -H-
|5,19
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.