China Merchants Bank Aktie
WKN DE: A0M4XK / ISIN: CNE1000002M1
|
13.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: China Merchants Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
China Merchants Bank stellt voraussichtlich am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,30 CNY aus. Im letzten Jahr hatte China Merchants Bank einen Gewinn von 1,51 HKD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 86,12 Milliarden CNY für China Merchants Bank, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 135,39 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,80 CNY, gegenüber 6,14 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 335,82 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 542,35 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|China Merchants Bank Co LtdShs -H-
|5,44
|-0,26%
