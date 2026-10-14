Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping legt Quartalsergebnis vor

China Merchants Energy Shipping wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,535 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 46,93 Prozent auf 9,88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Energy Shipping noch 6,73 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie, gegenüber 0,740 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 41,45 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 28,15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at