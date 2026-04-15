China Merchants Energy Shipping Aktie
WKN DE: A0M4T4 / ISIN: CNE000001PQ8
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
China Merchants Energy Shipping stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,215 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 95,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem China Merchants Energy Shipping 0,110 CNY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 26,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,09 Milliarden CNY gegenüber 5,60 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,39 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,740 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,17 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 28,15 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Merchants Energy Shipping Co Ltd
|
06:21
|Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.03.26
|Ausblick: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: China Merchants Energy Shipping informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu China Merchants Energy Shipping Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|China Merchants Energy Shipping Co Ltd
|18,53
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor ruhigem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenmitte seitwärts bewegen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.