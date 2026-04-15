China Merchants Energy Shipping Aktie

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WKN DE: A0M4T4 / ISIN: CNE000001PQ8

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

China Merchants Energy Shipping stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,215 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 95,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem China Merchants Energy Shipping 0,110 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 26,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,09 Milliarden CNY gegenüber 5,60 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,39 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,740 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,17 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 28,15 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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