China Merchants Energy Shipping Aktie
WKN DE: A0M4T4 / ISIN: CNE000001PQ8
|
12.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
China Merchants Energy Shipping präsentiert in der voraussichtlich am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,311 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Energy Shipping 0,210 CNY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 20,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,82 Milliarden CNY gegenüber 6,50 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,731 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,630 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 27,08 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,69 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu China Merchants Energy Shipping Co Ltd
|
12.03.26
|Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: China Merchants Energy Shipping informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu China Merchants Energy Shipping Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|China Merchants Energy Shipping Co Ltd
|15,97
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.