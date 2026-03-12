Erste Schätzungen: China Merchants Energy Shipping veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

China Merchants Energy Shipping präsentiert in der voraussichtlich am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,311 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte China Merchants Energy Shipping 0,210 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 20,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,82 Milliarden CNY gegenüber 6,50 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,731 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,630 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 27,08 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 25,69 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at